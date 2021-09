Fornola, fiume interdetto. Nobili: "Provincia faccia ulteriori analisi"

Sarzana - Val di Magra - "Chiedo al presidente della Provincia se non lo ha ancora fatto, di fare eseguire controlli ulteriori su più punti del Fiume Magra e nel Fiume Vara per fare chiarezza sullo stato attuale delle nostre acque fluviali". Lo chiede la consigliera provinciale di Italia viva Dina Nobili in un'interpellanza. In una nota si legge: "Le notizie che sono apparse sui quotidiani negli ultimi giorni di piccoli cittadini che dopo aver fatto il bagno nel Fiume Magra hanno accusato malori creando forte preoccupazioni per la loro salute tra i familiari. Inoltre, Asl 5 e Arpal stanno indagando sulla possibile causa di inquinamento microbiologico e il sindaco di Vezzano Ligure ha emesso con apposita ordinanza il divieto di balneazione nel fiume Magra vicino a Fornola. L'inquinamento microbiologico non sarà localizzato in un punto solo fiume ma in tutto il suo percorso fino al mare".