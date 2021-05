Figure nuove e condivisione, le idee in casa Pd per le comunali

Sarzana - Val di Magra - Figure condivise, magari di provenienza civica, capaci di farsi perno di alleanze larghe di centrosinistra. E non esenti da una certa carica di rinnovamento. Queste sarebbero le convinzioni in casa Pd provinciale in ottica candidature a sindaco alle elezioni amministrative del prossimo autunno in quei Comuni dove è in sella il centrodestra, quali Ameglia, la 'casa' del presidente Toti e dell'ex sindaco e assessore regionale Giampedrone, uno dei luoghi simbolo della nascita dell'esperienza arancione. Comune per il quale ieri, fronte centrosinistra, è stata avanzata la candidatura di Umberto Galazzo (QUI), con l'ex sindaco che, visto il suo nome sospinto da un gruppo di cittadini e dal gruppo consiliare di opposizione, si è detto pronto a ragionare sull'ipotesi, benché non l'avesse nei piani. Un movimento, ad ogni modo, che in Via Lunigiana avrebbe suscitato qualche perplessità, nel metodo e nel merito, per i criteri illustrati in apertura – condivisione, civismo, rinnovamento.



N.Re.