FdI, gazebo a Luni mare per illustrare le proposte per il lavoro d'estate

Sarzana - Val di Magra - Domani mattina, sabato 7 agosto, dalle 10,30 alle 12.00 gazebo di Fratelli d’Italia a Luni Mare per divulgare e sostenere le proposte del partito per il lavoro d’estate. E cioè, come si legge nella nota di FdI:

"Abrogazione del Reddito di Cittadinanza perché diseducativo anche rispetto alla grande richiesta di manodopera che oggi c’è, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura e del manifatturiero in generale; reintroduzione per i lavori stagionale del Voucher e semplificazione burocratica delle imprese che assumono; difesa delle produzioni Italiane a fronte della crescita esponenziale delle materie prime e degli speculatori finanziari; riforma degli ammortizzatori e premialità per quelle aziende che invece di mettere in cassa integrazione i dipendenti li tengono in forze".

All'appuntamento saranno presenti il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Sauro Manucci, e il Coordinatore provinciale del partito, Davide Parodi.