FdI avvisa: "Valuteremo caso per caso se sostenere giunte che finanziano chi nega o sminuisce Foibe"

Sarzana - Val di Magra - "Ospitare, come fa il Festival della Mente di Sarzana, dei negazionisti delle Foibe non è solo avallare dei falsificatori della storia ma è anche offendere non solo gli esuli istriani e dalmati ma l'intero popolo italiano, che ha il diritto sia di commemorare le vittime degli eccidi titini che di conoscere la verità sulla pulizia etnica operata ai danni della popolazione italiana inerme dal 1943 al 1946". Lo afferma in una nota Davide Parodi, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia. "Il nostro dissenso - prosegue - è ben riassunto nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in merito dichiarò nel Febbraio 2020: Il giorno del Ricordo, istituito nel 2004, contribuisce a farci rivivere una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili sofferenze che gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi. Quest’ultima scatenò, in quelle regioni di confine, una persecuzione contro gli italiani, mascherata talvolta da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. Nel pieno rispetto delle opinioni di tutti, appare evidente che il Barbero, nel liquidare quanto accaduto come semplici danni collaterali di una giusta battaglia, voglia semplicemente screditare la destra politica che invece non ha mai dimenticato il sacrificio di tanti Italiani e il martirio inflitto loro brutalmente dalle brigate titine.

Riteniamo molto grave continuare a ospitare dei negazionisti e invitiamo il Sindaco di Sarzana e tutta l’Amministrazione a prestare molta più attenzione agli ospiti degli eventi organizzati o patrocinati dal Comune".



"La presenza di Fratelli d’Italia all’interno del Palazzo Comunale deve essere argine forte e naturale del pensiero unico che ha pervaso Sarzana negli ultimi decenni. Per questo non accetteremo mai che la storia venga alterata in nome dell'odio di parte e valuteremo caso per caso se eventualmente sostenere o continuare a sostenere Giunte che finanziano chi nega, sminuisce o giustifica il martirio e la persecuzione di decine di migliaia di Italiani", conclude il coordinatore di Fratelli d'Italia, che nel consiglio comunale di Sarzana esprime il presidente dell'assemblea Carlo Rampi e il capogruppo Andrea Pizzuto.



L'intervento di Fratelli d'Italia si innesta sul dibattito nazionale di questi giorni, che ha visto il professor Barbero, intervistato alcuni giorni fa da Il Fatto Quotidiano (sulla scorta delle dichiarazioni del professor Tomaso Montanari, ribadire alcuni concetti già più volte esplicitati nel corso di questi anni. "Montanari non ha affatto detto che le foibe sono un’invenzione e che non è vero che migliaia di italiani sono stati uccisi lì - ha detto Barbero al Fatto -. Nessuno si sogna di dirlo: la fuga e le stragi degli italiani hanno accompagnato l’avanzata dei partigiani jugoslavi sul confine orientale, e questo è un fatto. La falsificazione della storia da parte neofascista, di cui l’istituzione della Giornata del ricordo costituisce senza dubbio una tappa, consiste nell’alimentare l’idea che nella Seconda guerra mondiale non si combattesse uno scontro fra la civiltà e la barbarie, in cui le Nazioni Unite e tutti quelli che stavano con loro (ad esempio i partigiani titini, per quanto poco ci possano piacere!) stavano dalla parte giusta e i loro avversari, per quanto in buona fede, stavano dalla parte sbagliata".