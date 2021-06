Eretta a Italia Viva: "Rianimazione chiusa per ultimare lavori, riaprirà al più presto"

Sarzana - Val di Magra - Il vice sindaco e assessore alla sanità del Comune di Sarzana, Costantino Eretta, replica all'intervento di Italia Viva sulla chiusura di Rianimazione. “Prima di tutto, un ringraziamento a medici e infermieri del reparto per l'estenuante lavoro svolto durante la pandemia – afferma Eretta -. Poi, venendo al merito: la Rianimazione del San Bartolomeo, è stata chiusa temporaneamente per poter completare quei lavori iniziati durante la pandemia e che ora è possibile ultimare vista la situazione favorevole, in particolare la dimissione dell'ultimo ricoverato nel reparto e la zona bianca. Si tratta di lavori necessari, quali sistemazione definitiva delle postazioni e cambio dei filtri; in più ci sarà una completa sanificazione. Non bisogna lanciare messaggi che spaventano le persone. Il reparto riaprirà al più presto, a intervento concluso”.