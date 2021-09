Elezioni Santo Stefano, i candidati a sostegno della sindaca Sisti

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurato domenica prossima alle 17.00 a Ponzano Madonnetta il point elettorale di Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra in corsa per un secondo mandato. La prima cittadina uscente è sostenuta dalla lista 'Santo Stefano bene comune', animata da Partito democratico, Articolo uno, Movimento cinque stelle, Lista Sansa e Rifondazione comunista, e comprendente anche alcune candidature indipendenti, provenienti dalla società civile. All'inaugurazione del Point, al 393 di Via Cisa Sud, interverranno Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, oltre ai consiglieri regionali Roberto Centi (Lista Sansa), Davide Natale (Pd) e Paolo Ugolini (M5S). Dodici i candidati al consiglio a sostegno della Sisti, che saranno presenti all'appuntamento di domenica. Ci sono gli assessori uscenti Jacopo Alberghi e Gionni Giannarelli, la capogruppo di maggioranza uscente Chiara Battistini, Marzia Bertolla, presidente del Comitato folkloristico di Ponzano superiore, l'ex consigliere Paolo Ruffini, e ancora Eva Battistini, Niccolò Menconi, Carlo Monticelli (zio di Alberto, consigliere uscente e candidato sindaco della lista sostenuta da Forza Italia e Popolari), Paolo Mosconi, Marco Pandolfino, Roberta Parisi e Serena Stefani.