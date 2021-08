Ecco i candidati di 'Salute e Ambiente'. Sisti: "Non sono preoccupata"

Sarzana - Val di Magra - La lista civica 'Salute e Ambiente', che ieri pomeriggio ha raccolto in tre ore le firme per presentarsi alle imminenti comunali di Santo Stefano (oltre quaranta sottoscrizioni, il minimo era venti), presenta il candidato a sindaco e i candidati consiglieri. A puntare alla fascia tricolore è, come scritto ieri, è Luciano Mondini, 62 anni, quatto lauree (fisica con specializzazione in fisica sanitaria, scienze politiche, scienze marittime e navali, ingegneria meccanica), libero professionista, ex dirigente fisico all'Asl 5. Mondini è stato altresì ufficiale di Stato Maggiore della Marina Militare, dirigente fisico presso la struttura di fisica medica dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, professore di matematica e fisica.



“A comporre la lista – spiegano i promotori -, cittadini impegnati in vari campi della società civile. “Tra loro figurano alcuni esponenti del comitato No Biodigestore Saliceti in prima linea in questi anni nella battaglia contro il progetto d’impianto di trattamento di 120mila tonnellate di rifiuti organici prevalentemente al servizio di Genova. Nessun nome di politico noto compare nella lista, che è invece caratterizzata da alcune competenze tecniche coerenti col logo Salute e Ambiente. La lista si caratterizza per la presenza, accanto a comuni cittadini molto noti sul territorio, di candidati con specifiche competenze tecniche e scientifiche. In comune hanno l’indipendenza dai partiti politici, la coerenza nel perseguire senza compromessi e non solo a parole la salvaguardia della salute e la tutela dell’ambiente. Un messaggio di rottura in un territorio, quello della piana di Santo Stefano, segnato da discariche abusive di rifiuti tossici, in passato tollerate, da un eccessivo asservimento al porto mercantile con grande spreco di suolo agricolo, da un proliferare di fonti d’inquinamento tra cui l’abnorme traffico pesante, le cui conseguenze sulla salute non sono mai state indagate. Non a caso uno degli slogan è 'Salviamo Santo Stefano'”.



Dei dieci candidati, cinque sono membri del Comitato No Biodigestore: Cristina Bianchi, imprenditrice laureata in lingue e letterature straniere, imprenditrice; Franca Cascio, laureata in materie letterarie, insegnante presso l’Istituto comprensivo di Follo; Demetrio Macheda, impiegato tecnico presso ASL Toscana Nord Ovest; Marina Medeot, casalinga; Teresa Maio, impiegata. Ci sono poi Pier Franco Grassi, medico di medicina generale a Santo Stefano; Viola Macheda, parrucchiera; Lanfranco Pambuffetti, ingegnere, Ex Direttore Operation in Finmeccanica, membro del Comitato Sarzana che botta!; Luca Raimondi, geologo; Angelo Tongiani, pensionato, ex dipendente Regione Toscana.



La nascita della lista, in particolare in quanto animata in buona parte da esponenti del Comitato No Biodigestore Saliceti, non ha mancato di suscitare alcune reazioni politiche sulla piazza social. Per l'ex consigliere regionale Francesco Battistini la lista va a “contrastare chi si è sempre battuto contro l'impianto, il Sindaco Paola Sisti, e magari far vincere chi quell'impianto lo ha sempre voluto: Lega e FdI. Voglio pensare sempre alla buona fede e allora parlo solo di un'operazione folle. Di quelle autolesioniste, per intenderci”. Una replica è arrivata dall'ex vice sindaco Santo Stefanese Nicla Messora: “Ho sempre considerato i comitati che in questi anni si sono attivati contro questa scelta trasversali – ha scritto l'esponente Iv -. A volte lo sono stati a volte no , ma lo spirito dei comitati dovrebbe essere quella di rappresentare prima di tutto istanze dei cittadini. Per quel che riguarda la politica dove ti giro ti giri, ognuno ha delle responsabilità su questa partita, e ricordo che queste erano anche le tue considerazioni, senza entrare nel dettaglio. Perché dare questa interpretazione a senso unico? Ci possono essere cittadini che sono interessati a far andare in consiglio comunale, a prescindere da chi vincerà, un consigliere comunale che abbia prima di tutto il mandato di conoscere, vigilare, proporre da dentro le istituzioni su questo tema che è ancora tutto in divenire? Ci possono essere cittadini che si riconoscono anche nel centro destra interessati in questo senso? Certe considerazioni lasciale ai talebani”. E Paolo Putrino di Articolo Uno, anch'egli intervenuto a commento di Battistini, ha affermato: “Non so quale folle abbia assunto questa decisione che con le regole elettorali dei piccoli comuni può solo servire ad aiutare la destra... quella che il biodigestore lo vuole e lo ha sempre voluto”. Sul gruppo Liberamente a Sasteu, quindi, l'intervento nel dibattito in merito della sindaca Sisti: “Io non sono preoccupata del peso elettorale di questa lista. Sono preoccupata del messaggio brutto nei confronti di sindaci come noi (riferimento al collega di Vezzano, Massimo Bertoni, menzionato nella discussione, ndr) che provano davvero a state dalla parte dei cittadini. Diciamo che se i vertici nazionali di tutti i partiti non ci sono e per me non è vero alcuni comitati certo non aiutano la causa e remano esattamente dalla parte opposta”.