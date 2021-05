Detriti spiaggiati, maggioranza: "Pd sempre lontano dai bisogni della cittadinanza"

Sarzana - Val di Magra - “Finalmente il giusto principio comunitario della ripartizione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, che ogni inverno si riversano sulle spiagge di Marinella e Bocca di Magra, ha trovato riscontro ufficiale nella NOTA dell’ATO provinciale del 3 maggio scorso: d'ora in poi, la relativa quota sarà suddivisa fra i comuni di Ameglia e Sarzana e quelli che si affacciano sul fiume Magra, corso d’acqua quale proviene la maggiore quantità dei detriti spiaggiati" (QUI). E' quanto affermano i capigruppo della maggioranza di Sarzana Innocenti (Lega), Pizzuto (FdI), Ponzanelli (Cambiamo) e Precetti (Sarzana Popolare).

"È stata accolta in pieno - aggiungono - la linea proposta dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e sostenuta dal sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri, i cittadini non potevano continuare a farsi carico dei costi di smaltimento, ogni anno sempre crescenti.

Spiace che, di fronte a una scelta che va a tutto vantaggio dei nostri territori e dei cittadini che lo abitano, il PD sarzanese, unico tra i partiti del centrosinistra, abbia continuato ad osteggiare la posizione del Sindaco Ponzanelli per ragioni preconcette ed ideologiche e nonostante i pasticciati e quasi comici tentativi di mettere dopo una pezza sulla pessima figura questa si è poi rivelata peggio del buco. Ma poco importa ormai: ciò che conta è che questa ricorrente ed ingente spesa non ricadrà più sui soliti noti, ma verrà suddivisa più equamente nel rispetto dei principi comunitari. Ancora una volta il PD sarzanese (qui) ha dimostrato di essere lontano dai bisogni reali e dalle richieste dei cittadini che chiedono da sempre attenzione e buonsenso nei confronti di problematiche così importanti”.