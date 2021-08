Degrado nell'isola di raccolta a Porta Parma

Sarzana - Val di Magra - In attesa dell'avvio dei lavori per l'installazione delle nuove isole ecologiche, situazioni di degrado continuano a verificarsi non solo in piazza Ricchetti ma anche a Porta Parma, dove possono conferire le attività del centro storico.

"Questa è la dimostrazione delle grandi capacità gestionali della attuale Amministrazione della bella Sarzana - scrive su Facebook l'ex assessore e consigliere comunale Rosanna Pittiglio - signori, avete solo la capacità di criticare ed abbattere tutto ciò che precedenti giunte della città hanno fatto. Voi sapete produrre questo? Non esistono solo le grandi opere, che fanno clamore, esiste la quotidianità, la qualità della vita cittadina".