Decoro, pulizia e pass temporanei, le proposte del gruppo Cambiamo di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Pulizia e decoro del borgo di Arcola protagonisti dell'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di Cambiamo. “Le problematiche inerenti pulizia e decoro del centro storico di Arcola – scrivono i consiglieri arancioni Righi, Massi e Pavero - sono già conosciute anche da questa amministrazione comunale poiché già poste alla sua attenzione (a titolo di esempio le Tre Fontane). In questi anni di governo locale, nonostante le tante segnalazioni e le istanze presentate, continuano a perdurare situazioni di criticità evidenti che creano condizioni non idonee in termini di vivibilità, decoro, igienicità e sicurezza dei luoghi”. "Constatate anche le condizioni degli arredi urbani e del verde in generale”, i consiglieri di opposizione, con l'ordine del giorno, intendo impegnare la sindaca Monica Paganini e la sua giunta in una serie di iniziative.



In particolare, “a risolvere tempestivamente e in modo duraturo le problematiche inerenti il decoro e la pulizia del borgo. A provvedere nel rendere costantemente decorosa, con una seria ed efficace programmazione di interventi, la manutenzione dei luoghi e del verde del borgo, anche, ove possibile, attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici, oltre che l’ausilio degli operai comunali, percettori di Reddito di cittadinanza. Stante l’avvio del periodo estivo, a voler provvedere a costanti interventi di igienizzazione/sanificazione delle aree pubbliche del borgo. A prendere adeguati provvedimenti circa il reiterato abbandono dei rifiuti in molte zone del paese, particolarmente nella cd. zona degli 'Spiazzi'. In tale zona risulta altresì palese la necessità di un intervento di riorganizzazione degli spazi adibiti a parcheggio con metodico controllo da parte degli Agenti della Polizia Locale del rispetto delle norme comunali ivi applicate”. E ancora, intendono impegnare Palazzo civico “a considerare la possibilità del rilascio di pass temporanei a cittadini residenti in altra parte del territorio comunale ma che hanno altresì casa anche nel centro storico di Arcola e, spesso, hanno la necessità li di recarsi senza dover incorrere in sanzioni amministrative al codice della strada per aver riposto il proprio automezzo in zona residenti”.



“Considerando che la Piazza Garibaldi è la porta di accesso al borgo – scrivono ancora i consiglieri -, tenuto conto che in una zona della stessa appaiono una serie cassonetti di raccolta delle varie tipologie di rifiuto”, l'odg intende impegnare l'amministrazione anche “ a provvedere a creare intorno ad essi un manufatto atto a racchiuderli alla vista”. I consiglieri concludono chiedendo “di essere informati circa lo stato dei lavori della sede municipale del castello e, visto l’inizio della stagione estiva e il conseguente arrivo dei proprietari delle seconde case e dei turisti, di essere notiziati circa l’apertura del parcheggio di Via Trina”.