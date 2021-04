Sarzana - Val di Magra - “Dai consiglieri comunali del territorio fino a noi parlamentari della Lega, tutti saremo impegnati per trovare al più presto una soluzione al blocco della viabilità causato dal crollo della palazzina nel centro storico di Vezzano. Un conto è la responsabilità politica dell’amministrazione comunale, di cui sindaco e giunta dovranno rendere conto ai cittadini visto che l’edificio si trovava in stato di abbandono da diversi anni; un altro è l’impegno istituzionale che ci vedrà necessariamente tutti impegnati per risolvere nel più breve tempo possibile il problema”.



Lo affermano il deputato della Lega Lorenzo Viviani e il capogruppo a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiungono: “Fin da ieri ci siamo subito messi a disposizione per aiutare Vezzano e le tante famiglie che in seguito al crollo subiranno gravi disagi a causa del blocco della strada provinciale. I cittadini non possono pagare sulla loro pelle l'incapacità e l'immobilismo di questa amministrazione, che non ha provveduto a mettere in sicurezza l'edificio nonostante avessimo documentato la situazione di pericolo già un mese fa. Ora è necessario trovare al più presto una soluzione per non lasciare Vezzano letteralmente diviso in due".