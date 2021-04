Crisi del commercio, Pd Sarzana ha incontrato le associazioni di categoria

Sarzana - Val di Magra - Il Partito Democratico di Sarzana ha incontrato ieri in videoconferenza i dirigenti provinciali, zonali o comunali delle Associazioni del commercio, degli esercenti e dell’artigianato. Per il Partito Democratico, oltre ai dirigenti locali, erano presenti i consiglieri comunali e il consigliere regionale Davide Natale.

L’incontro aveva lo scopo di evidenziare le problematiche locali e nazionali delle attività commerciali, di ristorazione e turistiche e di esprimere la volontà di ascolto e di supporto da parte del Partito Democratico. Sono stati evidenziati temi più conosciuti, come la inadeguatezza dei ristori rispetto alle necessità, la lentezza della erogazione degli stessi e le difficoltà nel far fronte ai costi di gestione del locali ed alla tassazione sebbene ridotta e rinviata nel tempo.

Altri temi meno noti sono emersi, come le difficoltà di interpretazione e applicazione delle regole dettate dalle recenti norme in materia di riapertura e gestione dei locali in questi giorni; allo stesso modo sono state segnalate le difficoltà di fare rispettare le regole generali di comportamento anti Covid da parte di avventori e di persone che possono creare assembramenti in prossimità dei locali.

Il Partito Democratico ha manifestato l’intenzione di dare sostegno alla soluzione delle criticità emerse facendo leva - per quanto riguarda i ristori e i ritardi nella loro erogazione - sul livello nazionale attraverso i membri del Governo espressi dal nostro territorio e - a livello Regionale - interessando il consigliere Natale. Sul piano locale il PD si farà carico di sollecitare gli organismi periferici dello Stato per ottenere lo snellimento delle procedure e l'interpretazione autentica delle regole di riapertura, nel contempo contribuendo a ridurre il carico della tassazione locale e incrementando il controllo e la sicurezza, nel rispetto delle norme di comportamento collettivo anti Covid-19.

Le parti si sono lasciate con il proposito di rivedersi a breve per fare il punto sugli interventi compiuti nel frattempo e su quelli che si renderanno ancora necessari.