Cresce la differenziata a Vezzano: "Ma servono più sforzi conto abbandoni"

Sarzana - Val di Magra - "La Regione Liguria con atto numero 576-2021 del 1° luglio 2021 ha accertato i risultati di riciclaggio e recupero rifiuti urbani raggiunti nell’anno 2020 dai comuni della Liguria e Vezzano Ligure, grazie al comportamento virtuoso dei suoi cittadini e agli investimenti messi in atto con gradualità, ha raggiunto una percentuale del 76,54% con una aumento rispetto al 2019 del 3,55% che solo pochi anni fa ritenevamo un sogno". Così in una nota il sindaco di Vezzano ligure, Massimo Bertoni.



"Un ringraziamento per i risultati conseguiti - prosegue il primo cittadino - va al personale dell’ufficio ambiente comunale che si è succeduto in questi ultimi anni e al consigliere delegato al decoro urbano Daniele Tintori. L’Amministrazione è tuttavia consapevole che in futuro saranno necessari ulteriori interventi di miglioramento del servizio e sforzi per combattere l’abbandono dei rifiuti, soprattutto in area fluviale. Insieme al gruppo consiliare di maggioranza Vezzano Democratica ed al vice sindaco Simone Regoli abbiamo voluto dare un segnale tangibile anche sul fronte della TARI, approvando riduzioni delle tariffe per il 2021, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, ai fini di contrastare le conseguenze negative dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sul tessuto economico-sociale".