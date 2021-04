Consiglio comunale di Sarzana rende omaggio a Rosignoli: "Un punto di riferimento"

Sarzana - Val di Magra - L'odierno consiglio comunale di Sarzana si è aperto nel ricordo di Giancarlo Rosignoli, storico ed appassionato esponente politico cittadino mancato lo scorso 6 aprile all'età di 77 anni. In avvio della lunga seduta dedicata alle pratiche del bilancio (QUI) infatti il presidente Rampi ha speso parole di grande ammirazione per colui che per un quarto di secolo è stato fra assiduo frequentatore dei banchi della sala consiliare.

“E' stato un compagno di sedute in consiglio per 23 anni – ha ricordato – e pur nelle differenti posizioni politiche abbiamo sempre trovato il modo di discutere in maniera pacata e bella, sempre nell'interesse dei cittadini. La sua azione politica, anche al di fuori del consiglio, è sempre stata improntata ai più deboli e alle persone in difficoltà che in lui hanno sempre trovato un punto di riferimento”.

Rampi ha quindi espresso le più sentite condoglianze, a nome di tutta l'assemblea, alla moglie e ai figli di Rosignoli, ricordato nel suo intervento anche dal sindaco Ponzanelli che ha inoltre rinnovato la sua solidarietà a Casini per il fatto avvenuto nelle scorse settimane.