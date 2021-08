Comunali Santo Stefano, dibattito 'social' sulla scelta del Psi

Sarzana - Val di Magra - Fa dibattere la politica la scelta del Psi di Santo Stefano di sostenere assieme a Cambiamo, FdI e Lega l'avvocato Emanuele Cucchi in qualità di candidato a sindaco alle imminenti elezioni comunali. Ieri il consigliere Angelo Zangani e l'ex primo cittadino Sauro Baruzzo, con una nota, hanno spiegato le ragioni della scelta, sottolineando che il sostegno a Cucchi “non è quindi ascrivibile ad alcuna coalizione di centrodestra ma esclusivamente ad un candidato e alla sua lista civica per un progetto di cambiamento per Santo Stefano di Magra che condividiamo e che riteniamo oggi più che mai necessario”. “C'è stata rottura tra la sindaca Paola Sisti (Pd) e il consigliere socialista Zangani, ma è ridicolo vedere questi vecchi socialisti insieme ai postfascisti per conservare un eterno posto in consiglio comunale”, ha scritto oggi, in conclusione di un post Facebook sul tema, l'esponente spezzino di Articolo Uno Moreno Veschi, considerazioni a cui ha risposto Zangani: “Il sottoscritto è stato cacciato dalla Sisti dalla maggioranza – ha scritto - perché contrario all’aumento dell’ Irpef dallo 0,5% allo 0,8 %, pur non essendo necessario visto l’avanzo di amministrazione, così come per il piano finanziario Acam per la tassa sui rifiuti dove, per il taglio dell’erba ha portato la voce da 27.000 a 149.000 euro”. Per l'ex assessore “il Pd è risultato a Santo Stefano il partito delle tasse. Sulle alleanze io appoggio un sindaco non identificabile in nessun partito”. Il dibattito è approdato anche nei gruppi social santostefanesi: “Ho deciso di non dire una parola sulla scelta dei socialisti di S. Stefano – così in un commento la sindaca Paola Sisti -. Unica cosa che mi sento di dire è che per me è meglio così considerato le offese anche di carattere personale e le parole infamanti che Zangani ha usato per cinque anni nei miei riguardi. Ho molto rispetto per la storia del socialismo ma in questo territorio per me era inaccettabile pensare di costruire un'alleanza con loro. Avanti invece con l'alleanza a sinistra e spero tanto anche con il Movimento cinque stelle”.