Comunali Santo Stefano, Cucchi inaugura il point elettorale

Sarzana - Val di Magra - Domani, lunedì 30 agosto, alle ore 18,30, al 15 di Via Mazzini, sarà inaugurato il point elettorale del candidato a sindaco di Santo Stefano di Magra Emanuele Cucchi. "Saranno presenti i candidati alla carica di consigliere comunale - informano dal gruppo - e i sostenitori. Saranno ospiti dell’evento il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, gli Onorevoli Lorenzo Viviani ed Edoardo Rixi, i Responsabili provinciali di Cambiamo, i Responsabili di Fratelli d’Italia, il Responsabile UDC Loriano Isolabella ed altri autorevoli esponenti politici e civici a sostegno della lista ‘Uniti per Cambiare’. Tutta la popolazione di Santo Stefano è invitata a partecipare".



"Voglio subito chiarire, per i miei simpatizzanti e sostenitori - ha scritto oggi il candidato a sindaco sulla pagina Facebook della lista - che non mi farò trascinare nelle inutili polemiche di questi giorni e che non mi lascerò mai andare ad attacchi personali nei confronti degli altri candidati. La mia lista deve lavorare per il territorio di Santo Stefano, per i santostefanesi e per le loro esigenze. Il sottoscritto e i candidati della lista, che presenteremo, lavoreranno su temi concreti, utili alla cittadinanza e soprattutto realizzabili. Occorre superare le ragnatele dell’ideologia e dei preconcetti e lavorare su problemi concreti con soluzioni pratiche, realizzabili ed innovative".