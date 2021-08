Comitato No biodigestore lancia una lista e candida Luciano Mondini

Sarzana - Val di Magra - Nuova lista in lizza alle elezioni comunali di Santo Stefano. A quelle che candidano la sindaca uscente Paola Sisti (centrosinistra con probabile sostegno dei Cinque stelle), Emanuele Cucchi (Cambiamo, FdI, Lega, esponenti socialisti santostefanesi) e Alberto Monticelli (Popolari e Forza Italia), ecco che si aggiunge quella promossa da esponenti del Comitato No Biodigestore Saliceti, una delle forze del coordinamento che in questi ultimi anni si è opposta alla realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti. Una lista civica che mette al centro ambiente e salute e che candida a sindaco Luciano Mondini, 61 anni, quattro volte laureato (in Fisica, Scienze politiche, Scienze marittime e navali e Ingegneria meccanica), ufficiale di Marina, lunga esperienza in Asl5 all'interno della Fisica sanitaria. Oggi pomeriggio a Ponzano Madonnetta la lista ha avviato la raccolta firme, raggiungendo un numero idoneo alla presentazione – venti le sottoscrizioni minime, una quarantina quelle raccolte in un paio d'ore. Sul posto il consigliere comunale uscente Salvatore Stelitano, resosi disponibile in qualità di pubblico ufficiale autenticatore.