Colonia Olivetti, Spilamberti (Cambiamo): "Tentativo Pd di prendersi meriti fa quasi tenerezza"

Sarzana - Val di Magra - "Il tentativo del PD di Sarzana, di cercarsi qualche merito sull’offerta pervenuta per la Colonia Olivetti, suscita quasi tenerezza. La realtà dei fatti però, meglio di qualsiasi commento politico, racconta di una Colonia Olivetti abbandonata e priva di qualsiasi prospettiva dall’inizio degli anni ‘80 e che oggi, dopo quasi quarant’anni di chiacchiere e di nulla, è tornata ad offrire prospettive di investimento ai privati. Dopo un percorso, intrapreso e seguito con costanza dalle amministrazioni Toti e Ponzanelli, Marinella ha ritrovato speranza e fiducia dopo un’umiliazione durata fin troppo tempo. Sperando che non gufino a voce troppo alta, il PD di Sarzana se ne faccia una ragione e per una volta faccia l’interesse di Sarzana e attenda con fiducia e speranza l’esito di un’offerta che con loro al governo non era mai stata neppure pensata". Lo afferma in una nota Luca Spilamberti, consigliere comunale di Cambiamo.