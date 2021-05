Colonia Olivetti, Pd: "Inopportune ed errate le affermazioni del centrodestra"

Sarzana - Val di Magra - "Tutti confidiamo che il problema aperto della Colonia Olivetti di Marinella venga risolto con il doveroso equilibrio che la vendita di un importante complesso immobiliare di proprietà pubblica richiede e con il giovamento per l’intera città, oltre che per la comunità locale. Ed è proprio per questo che giudichiamo inopportune ed errate le affermazioni degli esponenti del centrodestra regionale e locale allorchè annunciano, con tono trionfante, l’avvenuta presentazione da parte di un privato di una proposta di acquisto dell’intero complesso della Colonia Olivetti per un importo apparentemente modesto (si parla di euro 2.050.000,00, meno di 700 euro a metro quadrato senza contare 30.000 metri quadrati di parco) attribuendosi oltretutto il merito esclusivo di averne creato le condizioni. Ricordiamo, infatti, che l’intero complesso della Colonia Olivetti era stato inizialmente valutato 9.000.000 di euro dall'organo statale deputato alla stima (l’Agenzia del Demanio), poi - man mano - il valore si era dimezzato ed il bene venne trasferito ad ARTE e posto ai pubblici incanti senza alcun risultato". Lo si legge nella nota diffusa dal Partito democratico e dal gruppo consiliare Pd di Sarzana.



"Ebbene - proseguono i Dem -, gli esponenti del centrodestra hanno evitato accuratamente di menzionare il fatto decisivo per le sorti della Colonia Olivetti, o meglio, l’assessore Giampedrone ne fa menzione, ma solo per attribuirsene, del tutto ingiustificatamente, il merito. Furono, infatti, le amministrazioni regionali e comunali di centrosinistra che finanziarono ed approvarono il progetto riguardante l'intervento sul tratto focivo del Parmignola per un importo di euro 735.000,00 circa, di cui 568.000,00 a carico della Regione ( all’epoca governata dal centrosinistra) ed il resto, €.168.000,00, a carico del Comune (anch’esso di centrosinistra); ed i lavori vennero realizzati nel 2016 e nel 2017 sempre dall’amministrazione di centrosinistra. È solo grazie a quell'intervento che la nuova amministrazione di centrodestra ha potuto richiedere ed ottenere dall’Autorità di Bacino l'eliminazione del vincolo idraulico incombente sull’area della Colonia Olivetti che ha consentito oggi al privato di poter investire su quel complesso. Ciò che a nostro parere appare inopportuno è ridurre ulteriormente il valore di quell’importante complesso immobiliare fino a più che dimezzarlo (da 4.500.000,00 euro da 2.050.000,00) proprio quando è stato liberato da un vincolo pesantissimo".