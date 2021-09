Colaiacomo e Innocenti (Lega): “Finalmente un parcheggio gratuito per chi dovrà recarsi al San Bartolomeo”

Sarzana - Val di Magra - Le consigliere Giovanna Colaiacomo e Lucia Innocenti del gruppo Lega di Sarzana esprimono soddisfazione per la risoluzione di un problema che da anni attanaglia i sarzanesi e tutti quelli che avevano necessità di recarsi presso l’ospedale San Bartolomeo. Si tratta della realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito nei pressi del nosocomio sarzanese, che finalmente vedrà la luce grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione che andrà ad acquistare una zona davanti all’ospedale San Bartolomeo di proprietà di Asl 5 per realizzare il tanto atteso parcheggio.



“Una questione annosa e complessa, dati i problemi catastali che insistevano sulle aree intorno all’ospedale – sottolineano le consigliere Giovanna Colaiacomo e Lucia Innocenti – Sulla quale da subito abbiamo deciso di concentrare il nostro impegno per dare una degna risposta ai cittadini. Avevamo promesso di trovare una quadra a questa difficile problematica e così è stato, chi dovrà recarsi all’ospedale San Bartolomeo potrà usufruire di un nuovo parcheggio gratuito in un’area di pertinenza comunale”.



“Abbiamo deciso di andare oltre le polemiche – proseguono – e di concentrarci solamente sul lavoro da fare per sciogliere un intreccio burocratico di non semplice risoluzione, per rispondere alle esigenze e necessità di tutti i sarzanesi che da tempo chiedevano una soluzione a questo problema. Come consigliere comunali del gruppo Lega di Sarzana siamo soddisfatte di questo grande risultato”.