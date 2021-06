Colaiacomo (Lega): "Abbiate cura dei vostri amici a quattro zampe"

Sarzana - Val di Magra - "Arriva l’estate, tempo di vacanze e di abbandono degli animali. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia fra cani e gatti, con conseguenze drammatiche per le sofferenze alle quali vengono sottoposti e con l’inevitabile acuirsi del fenomeno del randagismo. Nel nostro territorio ci sono canili e gattili ai quali si possono affidare gli animali salvandoli dalla strada e da quasi morte certa ; queste strutture si prendono cura di loro e cercano per loro una nuova famiglia. L’abbandono degli animali, oltre ad essere un atto crudele è sanzionato con l’art 727 del codice penale con pene fino ad un anno di carcere e multe elevate.

Altro aspetto importante e’ quello che a soffrire delle alte temperature non sono soltanto le persone, sono anche i nostri amici a quattro zampe, che risentono del caldo molto più degli uomini, bisogna quindi evitare di portarli a passeggio o lasciarli all’aperto nelle ore più calde perché gli effetti del sole possono causare lesioni, a volte anche la morte. Non lasciate i vostri animali domestici chiusi in auto perché, altro mito da sfatare, é quello di pensare che lasciare i finestrini della macchina leggermente abbassati risolva il problema, l’aria che entra dalle fessure non sarà mai sufficiente a diminuire la temperatura all’interno dell’abitacolo che può essere fatale per il vostro amico a quattro zampe. Invito anche i proprietari dei locali pubblici, ma devo dire che a Sarzana sono molto sensibili sull’argomento, di lasciare una ciotola d'acqua fresca fuori dal locale che sarà molto gradita.

Concludendo chi sceglie di adottare un animale deve essere in grado di soddisfare le sue esigenze, deve essere una scelta consapevole, un impegno serio , perché un animale non è un oggetto”.



Giovanna Colaiacomo

Consigliere Comunale Sarzana Lega Salvini Premier