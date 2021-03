Cinque mesi per fare il punto sulle grane ambientali di Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Si riunirà per la prima volta mercoledì 7 aprile, alle ore 18.00, la Commissione speciale ambiente del Comune di Santo Stefano Magra. Istituito a fine 2020, adesso l'organismo – complice l'unanime approvazione odierna in consiglio comunale – ha ufficialmente i suoi componenti, uno per gruppo consiliare: Chiara Battistini (Pd/Sisti Sindaco), Alberto Monticelli (Domani/Liguria popolare), Silvio Ratti (Insieme per voltare pagina), Salvatore Stelitano (Italia viva), Angelo Zangani (Misto). Risolti in commissione Affari istituzionali i nodi che, in occasione dello scorso consiglio, avevano impedito di procedere con l'ufficializzazione dei membri: il presidente infatti non andrà più al più corposo gruppo di minoranza, ma sarà designato tramite votazione dai membri della commissione in occasione della prima seduta; è stato inoltre inserito il termine entro il quale la Commissione speciale dovrà produrre la sua relazione finale: 31 agosto 2021.