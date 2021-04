Cimiteri amegliesi, opposizione a Bernava: "Poteva scusarsi e invece nega evidenza"

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali di "Insieme per Ameglia" rispondono all'assessore Bernava: "La situazione in cui versano i cimiteri è sotto gli occhi di tutti: la pulizia è scarsa e saltuaria mentre il taglio dell’erba avviene molto raramente; nei giorni scorsi abbiamo segnalato pubblicamente lo stato di degrado in cui versavano i cimiteri di Ameglia e Montemarcello. Il Comune è corso subito ai ripari provvedendo immediatamente al taglio dell’erba e l’Assessore Bernava ha dichiarato che si trattava di un taglio già programmato per la settimana precedente, ma rinviato a causa delle piogge e che comunque da circa un anno c’è una persona dedicata alla pulizia quotidiana.

Al di là del fatto che è piovuto soltanto nel fine settimana e quindi la scusa del rinvio di una settimana a causa delle piogge non regge, grazie alle dichiarazioni di Bernava abbiamo appreso - con sorpresa - dell’esistenza di un contratto per la pulizia quotidiana del cimitero, probabilmente con la Cooperativa Maris.

Come abbiamo già segnalato, in un’altra precedente occasione, nel luglio del 2020, a seguito di una nostra segnalazione (con tanto di rassegna fotografica), l’Assessore Bernava parlò di un disguido con la Cooperativa Maris, incaricata della manutenzione del cimitero: il Comune avrebbe incaricato la Maris di effettuare lo spazzamento, lo svuotamento dei cestini e il taglio dell’erba. La Maris avrebbe capito che si trattasse di un incarico una tantum mentre il Comune avrebbe inteso di dare un incarico continuativo.

Dato che sul punto c’è poca chiarezza, nel senso che non si capisce chi e quando deve fare la manutenzione dei cimiteri e soprattutto sulla base di quale contratto. Lo abbiamo chiesto all’ufficio lavori pubblici copia del contratto, ma non ci è ancora stato risposto.

Abbiamo pertanto presentato un’interrogazione con cui abbiamo chiesto all’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Andrea Bernava di conoscere le condizioni del contratto di gestione dei cimiteri con la Cooperativa Maris per la manutenzione, lo spazzamento, il taglio erba e lo svuotamento cestini e quali siano gli orari della persona che da un anno si dedica, secondo quanto dichiarato da Bernava, alla pulizia quotidiana dei cimitero.

Ci piacerebbe sapere poi se l’Assessore reputa che la gestione dei cimiteri sia soddisfacente al di là dei proclami di interventi che non ha mai fatto in sette anni da assessore e che ora spera di riuscire a fare nel tempo supplementare che va da qui alle elezioni di ottobre. Noi avremmo sinceramente apprezzato che Bernava - e con lui tutta la Giunta - si scusasse per i disguidi arrecati piuttosto che negare l’evidenza e tentare per l’ennesima volta di prendere in giro la gente".