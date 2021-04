Centrosinistra e Cinque stelle portano fiori al Monumento al partigiano

Sarzana - Val di Magra - Nella mattinata di oggi, domenica 25 aprile, con l'intento di ricordare la Liberazione dell'Italia dal barbaro giogo nazifascista e il sacrificio partigiano, i rappresentanti di Partito Democratico, Uniti per Sarzana (che raggruppa Italia Viva, In azione per Sarzana, Europa Verde, Partito Socialista, Più Europa, Azione), Articolo Uno, Avantinsieme, Linea Condivisa, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Circolo Pertini, Sinistra Italiana e Movimento Cinque Stelle, convenuti in forma individuale presso il cimitero comunale, nel rispetto delle disposizioni anticovid, hanno deposto mazzi di fiori ai piedi del Monumento al partigiano lì situato.

Nessuna cerimonia, nessun discorso. Il silenzio di pochi minuti di raccoglimento è stato interrotto solo da qualche strofa di 'Bella ciao' e di 'Fischia il vento'.