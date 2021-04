Cavarra ricorda Rosignoli: "Persona perbene che ha dato tanto a Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - “Giancarlo Rosignoli è stato un grande amico, una persona da cui ho imparato molto e a cui ho voluto molto bene”. L'ex sindaco di Sarzana Alessio Cavarra ricorda così il politico sarzanese mancato oggi all'età di 77 anni, molti dei quali spesi in consiglio comunale.

“Ricordo le volte in cui mi aspettava al Bar Costituzionale per andare alla processione del Preziosissimo Sangue – scrive – oppure quando veniva nel mio ufficio con l'elenco delle questioni da risolvere. Ricordo bene anche le partecipatissime manifestazioni che organizzava coinvolgendo tante persone. Momenti indimenticabili passati con una persona perbene che ha dato tanto alla sua città e che mi mancherà moltissimo”.