Castagna (Pd): "Tavolo del lavoro o passerella politica?"

Sarzana - Val di Magra - Il Partito Democratico di Sarzana, con il capogruppo Daniele Castagna, membro della commissione affari sociali, interviene a margine della seduta del "tavolo sul lavoro", tenutasi oggi. "A seguito della crisi Grancasa del giugno 2019, abbiamo richiesto la convocazione di un tavolo permanente ed istituzionale che potesse affrontare nel concreto il tema del lavoro nell'ambito del comune di Sarzana. Dopo vari solleciti è stata convocata la commissione ed è stato discusso su come attivare il tavolo. A gennaio 2021 è stato messo in piedi un ulteriore incontro definito dagli stessi organi di stampa come "interlocutorio". Ebbene, dopo sei mesi è stato di nuovo convocato il tavolo, anche se la funzione della riunione è stata definita dalla maggioranza in consiglio comunale come meramente "conoscitiva".

Per due anni - aggiunge Castagna - si è fatto solo passerelle, senza passi in avanti rispetto ai temi concreti ed alle esigenze manifestate più volte dai sindacati e dalle associazioni di categoria. Bisogna fare velocemente dei passi in avanti, vista la situazione di grave crisi che investe il territorio, formando una rete di livello istituzionale che entri nel merito dei problemi e cerchi di mettere in contatto le varie realtà tenendo conto delle opportunità che si stanno aprendo sul territorio: come si governa la ricaduta occupazionale derivante dalla vendita della ex colonia Olivetti? Come si può sollecitare la risoluzione della grave carenza di personale di ASL 5 dell'Ospedale del territorio San Bartolomeo? Come si può governare e mettere a sistema le crisi occupazionali del commercio e le nuove aperture che anche recentemente sono state effettuate?. Come si può risolvere la grave crisi della carenza di personale del Comune di Sarzana? Di questo e di altri temi dovrebbe occuparsi,in maniera non sporadica, il tavolo del lavoro!".