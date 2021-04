Castagna (Pd): "Pulizia spiagge, da amministrazione Ponzanelli pressapochismo e insensibilità"

Sarzana - Val di Magra - “La strategia della amministrazione Ponzanelli rispetto alla pulizia delle spiagge lascia sempre più perplessi. Dopo avere - col sostegno di Peracchini - tentato di appioppare metà della relativa spesa a tutti indistintamente i comuni della provincia, provocando la secca reazione negativa di numerosi sindaci e delle forze di opposizione a Sarzana e il gelido, eloquente silenzio dei suoi colleghi di centrodestra e dopo avere lasciato senza risposta gli inviti di tutti ad utilizzare gli strumenti normativi, convenzionali e finanziari per accollare quegli oneri ai comuni, liguri e toscani, che si affacciano sul Magra, oggi la sindaca Ponzanelli sbatte la porta in faccia a Plastic Free, la Onlus di volontari che aveva chiesto l'autorizzazione a provvedere - domenica scorsa - alla pulizia delle spiagge comunali dalle plastiche”. Lo dichiara in una nota Francesca Castagna, vice segretario Pd Sarzana. “Dopo numerose vane telefonate e dopo essere stati sballottati da un ufficio all'altro - ha confidato deluso il responsabile locale di Plastic Free parlando a nome di quaranta volontari - abbiamo dovuto rinunciare ad un'iniziativa che - oltre ad alleggerire gli oneri pubblici per la pulizia delle spiagge - avrebbe dato risalto anche mediatico al nostro litorale. L'ennesimo segnale del pressappochismo e dell'insensibilità con cui la destra governa il nostro territorio e di come ha scarsamente a cuore i valori ambientali e la ricchezza rappresentata dal volontariato”, conclude Castagna.