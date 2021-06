Castagna (Pd): "Dialisi del San Bartolomeo senza aria condizionata, problemi per i pazienti"

Sarzana - Val di Magra - "Con l'estate torna di grande attualità l'emergenza caldo nelle nostre strutture sanitarie. Al San Bartolomeo il reparto di dialisi è senza aria condizionata. Pare che un guasto mai risolto né impedisca l'accensione ormai da maggio". Lo afferma in una nota il capogruppo Pd di Sarzana Daniele Castagna, che prosegue: "Fuori le giornate sono sempre più roventi con punte che sfiorano i 35 gradi. Dentro tra i pazienti e il personale sanitario la temperatura diventa davvero insopportabile. Uno degli utenti che si è rivolto a noi parla utilizzando toni disperati: "5 ore attaccati a una macchina che depura il tuo sangue, facendo ciò che i tuoi reni non riescono a fare in un clima invivibile e con un'aria irrespirabile. Non c'è la facciamo più! C'è chi si è sentito male e chi è svenuto per l'eccessivo calore". Noi siamo convinti che la Salute dei cittadini passi anche dalla vivibilità delle strutture sanitarie che li accolgono e questa situazione non è più tollerabile. Come Partito Democratico diciamo a quei malati che siamo al loro fianco e chiederemo un intervento deciso del Sindaco Ponzanelli affinché la Regione si attivi e risolva, immediatamente, il problema. Ai nostri rappresentanti in Consiglio Regionale chiederemo di fare altrettanto: Toti non è solo il Presidente della Liguria ne è anche l'Assessore alla Sanità. Si muova rapidamente e intervenga!"