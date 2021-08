Castagna (Pd): "Amministrazione dica se ha a cuore la Pubblica Assistenza"

Sarzana - Val di Magra - "La Pubblica Assistenza di Sarzana, una realtà consolidata, che anche recentemente nel periodo pandemico, ha offerto supporto decisivo all'amministrazione comunale, rischia la crisi.

Vista da un altro lato, si può affermare che saranno i cittadini che avranno bisogno della Pubblica Assistenza ad avere problemi. Tutto questo sembra non interessare a chi amministra la città. Come è stato più volte ribadito invece il PD si è preso a cuore il problema, infatti rimane in campo la nostra proposta di legge regionale portata avanti dal consigliere Natale che, se approvata, potrebbe recuperare la situazione che si è venuta a creare con la riforma voluta dal centrodestra.

A livello comunale, tutto il consiglio comunale, ha il dovere di prendere a cuore il problema.-

Chiederò, con un atto ufficiale, al Sindaco di sostenere le esigenze della Pubblica Assistenza della nostra città nella speranza che gli interessi generali superino quelli di parte.

Il Governo cittadino dovrà dire chiaramente da che parte sta e se ha veramente ha a cuore la città che rappresenta. Il nostro partito in merito ha le idee chiare e vuole fare sentire il proprio sostegno ai dirigenti, ai soci, ai volontari e ai dipendenti della Pubblica Assistenza di Sarzana per l'apporto offerto alla cittadinanza, senza distinzioni di appartenenze partitiche.

Siamo convinti che ci siano ancora i margini per trovare una soluzione, proprio perché la proposta di legge presentata dal PD sarà discussa alla ripresa dei lavori del Consiglio Regionale".



Daniele Castagna

capogruppo PD Sarzana