Castagna: "Assurdo che Sarzana non abbia aderito a Plastic Free"

Sarzana - Val di Magra - "Il Comune di Sarzana è l'unico in Italia a non aver aderito alla campagna di pulizia organizzata lo scorso weekend da "Plasti Free" onlus" (QUI).

E' quanto afferma il capogruppo Pd di Sarzana Daniele Castagna, che prosegue: "E' un comportamento inaccettabile ed inspiegabile e su questo tema presenterò un'interpellanza. Cinquanta volontari erano pronti a dare il loro contributo per ripulire il litorale marinellese, hanno dovuto fare retromarcia. Forse le spiagge sarzanesi non avevano bisogno di essere ripulite? Basta fare un giro e la risposta è evidente. Quindi non si capisce proprio come mai il Comune dopo aver tra l'altro approvato ordini del giorno e mozioni tesi al "plastic free" non abbia aderito a questa bella ed apolitica campagna, che ha avuto riscontro sui media nazionali e sui social".