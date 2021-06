Casini (Pd): "I ragazzi fanno a pugni in piazza e i quartieri sono in stato di abbandono"

Sarzana - Val di Magra - “Immediato intervento per lo sfalcio ed il risanamento della zona della Fortezza di Sarzanello per motivi di sicurezza, sanitari e di immagine della città”. È quanto chiede la consigliera comunale del Pd Beatrice Casini all'amministrazione sarzanese in merito alla situazione della struttura per quale interroga la giunta sul perchè “abbia ancora una volta deciso di abbandonare uno dei simboli cittadini più visitati e prestigiosi generando sconcerto e delusione di cittadini e turisti”.



“Decoro e sicurezza sono due degli obiettivi sui quali la giunta Ponzanelli ha impostato la campagna elettorale fatta solo di promesse – sottolinea Casini – purtroppo per Sarzana, quotidianamente possiamo vedere come la realtà sia molto diversa da slogan e frasi a effetto. La verità è che i ragazzi fanno a cazzotti in piazza, la microcriminalità aumenta e i quartieri versano in uno stato di abbandono impressionante. I monumenti ed il patrimonio culturale, tornati ad essere finalmente oggetto di visite giornaliere, sono incredibilmente trascurati. Nei fatti sicurezza e decoro traducono in modo lampante l'inefficienza di questa giunta”.