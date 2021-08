Campi a Bottiglioni: "Il Pd stia sereno, finalmente Sarzana guarda al futuro con coraggio"

Sarzana - Val di Magra - “Non possiamo che riconoscere una certa coerenza al PD di Sarzana, oggi rappresentato dall’ex assessore all’urbanistica della Giunta Caleo-Botta Roberto Bottiglioni (qui). Con orgoglio, infatti, il PD di Sarzana rivendica ancora il progetto Botta, un fallimento urbanistico e un disastro finanziario che pesa e che peserà per i prossimi decenni sulle spalle dei sarzanesi, dimenticando il recente salvataggio dei 33 alloggi convenzionati, lasciati dalle giunte precedenti come autentico prossimo disastro sotto forma di milioni da consegnare allo Stato e nuovo debito per i sarzanesi.

Rivendica l’immobilismo assoluto su Marinella, riuscendo addirittura a scagliarsi contro la prima grande opportunità di rilancio dopo decenni ottenuta oggi dalla giunta Ponzanelli con 15 milioni di euro dal MIT, con cui potremo recuperare i volumi esistenti lasciati finora all’abbandono e senza vomitare nuovo cemento sul nostro borgo e sul nostro mare.

Rivendica, il PD di Bottiglioni, una lunga stagione di cementificazione selvaggia che è la firma indelebile di decenni della politica sarzanese, senza una sola opera pubblica o finanziamenti cercati e ottenuti dall’esterno escluso il fallimento Botta. Rivendica il palazzo del Laurina su Piazza Martiri nato nelle segrete stanze, non condiviso con la città e degno erede di quella visione della politica che ancora vorrebbe nuovi palazzi, nuovo cemento anche su via 8 marzo. Rivendica, il PD di Bottiglioni, una lunga stagione di opere a scomputo diventate scheletri dimenticati o di interi quartieri e patrimoni storici abbandonati al degrado, una su tutte la XXI Luglio, declassata da edificio scolastico a commerciale per rendere appetibile il bene e farne cassa, scoprendone l’ennesimo fallimento. Noi le scuole le chiudiamo per la sicurezza dei nostri figli e le ricostruiamo, non le chiudiamo lasciandole poi all’abbandono e al degrado.

L’elenco sarebbe lunghissimo, come delle sfide che stiamo affrontando in pochi anni a fronte di decenni di disastri. Sembrerebbe uno scherzo, ma è l’amara realtà: una classe politica che ha fallito e che è incapace di rigenerarsi, ancora compie questo enorme sforzo di autoassoluzione e rivendica il passato scagliandosi contro a un futuro, finalmente, di opportunità.

Bottiglioni stia sereno, come stia sereno il PD di Sarzana: in via 8 marzo non vedremo un nuovo, immenso palazzo come vorrebbe mostrandosi così ossessionato dal cemento e contro gli interessi e le indicazioni dei suoi cittadini. A Marinella, dopo decenni di nulla e di abbandono, non ci sarà nessun incremento di volumi rispetto al PRG che abbiamo ereditato, soltanto recupero dell’esistente e completamento delle previsioni di PRG contro cui si scaglia lo stesso Bottiglioni. Lo faremo grazie a un progetto che è stato giudicato dal Ministero delle Infrastrutture come tra i primi a livello nazionale, un parco pineta e opere pubbliche attente a garantire permeabilità di un suolo prezioso. Il PD stia sereno, perché finalmente dopo decenni Sarzana è tornata a pensare e finanziarsi opere pubbliche ambiziose, o a completare cantieri infiniti e a guardare finalmente a Marinella come uno straordinario borgo da riqualificare e rilanciare, non da abbandonare e umiliare come hanno fatto per anni e come vorrebbero oggi. Finalmente Sarzana guarda al futuro con coraggio, ambizione e meno cemento, con buona pace del PD di Bottiglioni che non riuscirà a fermarla."



Barbara Campi

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Sarzana