Camilli (Forza Italia): "Erba alta, Comune solleciti Salt"

Sarzana - Val di Magra - "Giorni fa, uscendo dal casello di Sarzana, prima di impegnare il sottopassaggio del ponte Magra, all'altezza dello svincolo di destra che dal ponte conduce verso Sarzana, ho faticato, non poco, a distinguere i veicoli che arrivavano da quella parte, causa erbacce alte prospicienti lungo tutto il perimetro del cordolo stradale. Quel punto comporta già, di per sé, un certo impegno da parte di chi guida e così diventa oltremodo pericoloso. Interpellata da me sulla questione, l'assessore Barbara Campi mi ha riferito che quel tratto stradale è di competenza della Salt e che, nonostante varie richieste da parte del Comune di Sarzana, pare piuttosto latitante. Chiedo dunque, in qualità di Commissario cittadino di Forza Italia, all'assessore Campi, di sollecitare, nuovamente, la Salt affinché quest'ultima provveda, al più presto, al taglio dell'erba e al ripristino dei luoghi, per una maggiore sicurezza e decoro".



Valentina Camilli

Commissario cittadino Forza Italia Sarzana