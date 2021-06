Cambiamo e Lega: "Ecco che i nodi della macchina comunale arcolana sono venuti al pettine"

Sarzana - Val di Magra - Situazione dei dipendenti del Comune di Arcola, i quali hanno nei giorni scorsi proclamato lo stato di agitazione, al centro dell'intervento dei gruppi di opposizione del centrodestra, Cambiamo (consiglieri Righi, Massi e Pavero) e Lega (Gatti). Ieri l'assemblea con sindaco Monica Paganini, segretario comunale, lavoratori e sindacati ((intervenuti QUI). "Speriamo che quanto detto dai rappresentanti sindacali - scrivono i consiglieri del centrodestra in una nota -circa un deciso cambio di passo si concretizzi e non rimanga una vaga promessa e soprattutto che questo sia condiviso anche dai dipendenti. L'aver disertato l'assemblea da parte dei dipendenti se da una parte è un segnale chiarissimo all'amministrazione comunale, rappresenta anche un campanello d'allarme per i sindacati stessi".



"Ci voleva l’unanime 'sommossa' dei dipendenti comunali dunque per far esplodere il tema del non funzionamento della macchina comunale, dei disservizi verso la cittadinanza - continuano -. Non era più percorribile e serio per l’amministrazione comunale continuare a dire che tutto andava bene o addurre scuse di vario tipo rispetto ad una molteplicità di pratiche, talvolta di primaria importanza, a tutt’oggi dormienti presso gli uffici. Insomma, tutti i nodi sono venuti al pettine. I dipendenti comunali hanno il sacrosanto diritto di essere messi nella condizione lavorativa ottimale per fornire ai cittadini, ai professionisti, etc., in nome e per conto della pubblica amministrazione dalla quale dipendono, risposte concrete nel rispetto delle normative e dei tempi previsti per legge. Ora, così come i dipendenti del Comune di Arcola, anche noi attendiamo che dalle parole si passi ai fatti perché con l’ipocrisia non si va da nessuna parte".