Cambiamo, Lega, FdI e socialisti insieme a sostegno di Cucchi

Sarzana - Val di Magra - "Sosteniamo la candidatura dell’avvocato Emanuele Cucchi a Sindaco del Comune di Santo Stefano di Magra in quanto riteniamo che la connotazione civica che ne caratterizza il profilo rappresenti un valore aggiunto in grado di aggregare tutte le forze politiche ed i cittadini che si riconoscono in movimenti alternativi alla lista di centro sinistra guidata da Paola Sisti". Lo scrivono in una nota congiunta Cambiamo, Fratelli d'Italia, Lega e Psi, con questi ultimi, che hanno in Angelo Zangani in loro attuale rappresentante in consiglio, pronti a fare squadra con il centrodestra in vista delle imminenti elezioni comunali, diversamente rispetto alla tornata del 2016.

"La figura dell’Avv Cucchi, in quanto slegata da logiche partitiche - prosegue la nota -, può vantare l’ambizione di abbracciare le istanze anche di coloro che non si sentono rappresentati da una forza politica in particolare ma che sentono il bisogno di dare un contributo al risveglio di un paese annebbiato dal torpore di decenni di amministrazione a guida unica. Abbiamo appreso solo dalla stampa che Liguria Popolare e Forza Italia avrebbe ambito a candidare a Sindaco il giovane Alberto Monticelli. Noi, tuttavia, siamo fermamente convinti che, soprattutto in un momento come questo in cui le divisioni interne hanno consumato il polo di centro sinistra, solo un candidato civico possa creare una vera e solida alternativa capace di dare una svolta nei metodi e nei temi. Auspichiamo - concludono Cambiamo, FdI, Lega e Partito socialista - che Liguria Popolare e Forza Italia maturino a breve termine un ripensamento che consenta ad Alberto Monticelli di aggregarsi alla nostra coalizione, nell’ottica di unire tutte le forze necessarie a dare un volto nuovo a questo territorio".