Caleo: "Bene valorizzazione della colonia ma se si può intervenire è merito del centrosinistra"

Sarzana - Val di Magra - "Sono d'accordo sulla valorizzazione dell'immobile". Così l'ex sindaco di Sarzana Massimo Caleo che nel giorno della presentazione del Gruppo Bulgarella, fresco di acquisto dell'ex colonia di Marinella, sottolinea: "Se adesso si può intervenire lo si deve soprattutto agli interventi che le amministrazioni regionali (ligure e toscana) e i comuni di Sarzana e Carrara, di centrosinistra, hanno messo in atto".

Caleo quindi elenca: "2012 ponte sul Torrente Parmignola (1 milione di euro finanziato dalla Toscana in accordo con noi), nel quadriennio 2013-2017 argine in sponda destra finanziato dalla Regione Liguria, progettato e realizzato dalla Giunta Cavarra; argine in via Marinella, finanziato dalla Giunta Burlando e terminato dal centrodestra. Tutti questi interventi hanno consentito di togliere il vincolo idraulico (zona rossa della autorita’ di bacino) e permettere l’intervento di ristrutturazione. La variante che consente la destinazione d’uso turistico ricettivo (cioè quello che si può fare attualmente) più l’ostello della gioventù l’ha fatta la Giunta Burlando con delibera di approvazione del Consiglio Comunale di Sarzana nel 2012. Con il sottoscritto Sindaco".

"Non si poteva aumentare il volume (con vincolo della sovrintendenza) nel corpo storico dell’edificio, il giardino doveva essere di fruizione pubblica, e la spiaggia doveva rimanere libera. Proprio su questo punto credo che bisogna essere chiari. Il litorale libero e fruibile da tutti è sempre stata una scelta politica che ha contraddistinto le giunte di sinistra e di Centrosinistra che si sono succedute nel comune di Sarzana dal dopoguerra fino al 2018. E credo che continui ad essere una opzione irrinunciabile per chi si ispira a tali valori. Dobbiamo salvaguardare i diritti dei cittadini che non possono permettersi spiagge a 5 stelle per milionari. Infine ma non per questo meno importante è il valore di vendita dell’immobile. Arte è un ente pubblico, la sua missione è quella di costruire, manutenere e gestire gli edifici di edilizia popolare, che purtroppo scarseggiano in Liguria. Ci sono tanti cittadini che aspettano da anni un alloggio. Forse all’acquirente qualche euro in più si poteva chiedere, visto che è con i soldi dei contribuenti che si potrà permettere la valorizzazione dell’immobile (più di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza del Torrente Parmignola). Mi è sembrato doveroso - ha concluso - puntualizzare queste cose, consapevole che qualche inciampo e ritardo e’ imputabile anche alla nostra azione amministrativa".