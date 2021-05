Calanchi: "Parco di Sarciara non è sicuro, Comune intervenga"

Sarzana - Val di Magra - "Adesso basta. Tutto il mio riconoscimento a chi ha riqualificato il parco in zona Fabiano /Sarciara ma il Comune di Vezzano Ligure dov’è? All’ennesima segnalazione odierna sono nuovamente andata nella zona e questa è la situazione". Inizia così l'intervento di Cinzia Calanchi, consigliere comunale di opposizione di Alternativa per Vezzano, che prosegue: "I canestri sono stati sostituiti a spese di volenterosi, ma sono stati collaudati? Il Comune è andato in loco a controllare?. Chi apre e chiude il parco? Stamane alle 10.30 era ancora chiuso ma soprattutto chi ha asseverato che è praticabile? Il buco nella rete in fondo al parco è stato occultato con due tavole e la rete rotta è rimasta allo “sbando” bene, io ci sono rimasta agganciata e mi sono lievemente tagliata, bene fa niente io sono vecchia, vaccinata e dinosauro ma lo capiamo che se ci rimane aggiangiato un bambino si fa male veramente?. I ponteggi sono rimasti al lato del campo lasciati incustoditi e mollati li come ferro vecchio ma stiamo scherzando? Un parco a disposizione di tutti deve essere sicuro e questo a mio umile avviso NON lo è!!. Che l’Amministrazione venga a vedere e prenda provvedimenti e faccia qualcosa. Che i cittadini pongano le solite domande a chi di competenza e pretendano risposte visto che la mia tempestiva mail del giorno stesso della riqualificazione e’ rimasta ad oggi priva di alcuna spiegazione se non quella verbale di “chiedi al Sindaco". Capisco di essere solo un consigliere di opposizione ma io sul territorio ci sono e ci sarò sempre al di là del ruolo che probabilmente indegnamente ricopro. Io sono prima di ogni altra cosa una cittadina e non sopporto è mai sopporterò questi atteggiamenti. Si faccia qualcosa, basta con i faremo, basta così, siamo stanchi di discorsi retorici, vuoti e lamentosi. Vogliamo i fatti non più parole".