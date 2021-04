Bufano (Pd): "Sarzana, per il 25 aprile lockdown totale"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana



A prima vista, leggendo il programma delle iniziative del Comune di Sarzana per l'Anniversario della Liberazione, vengono quasi le lacrime agli occhi.

"Cinque appuntamenti" - recita la nota di Palazzo Roderio. Ci si immagina la sindaca, il presidente del consiglio comunale, i capigruppo di maggioranza, tutti con il fazzoletto al collo, infervorati di antifascismo e spirito resistenziale, che si sfidano fra loro a chi immagina l'evento più eclatante per commemorare la lotta partigiana contro il nazifascismo...Roba che non si vedeva dai tempi di Paolino Ranieri...

Poi, se si analizza nel dettaglio quel roboante carnet, si osserva agevolmente che quattro su cinque delle iniziative in programma non hanno nulla a che vedere con il protagonismo popolare nella lotta di Liberazione.

Nella prima si scoprirà una targa a ricordo della giovane vittima di un bombardamento aereo americano a guerra ormai vinta.

In un'altra - prosecuzione della prima - si ricorderanno le vittime civili coinvolte innocentemente in episodi di guerra (e non il grande poeta sarzanese Martinetti come si legge nel comunicato)

La terza iniziativa - prosecuzione della prima e della seconda - consisterà nella ripulitura di un'altra targa a ricordo della stessa giovane vittima civile del bombardamento Usa.

E fin qui la lotta di Liberazione non c'entra nulla.

Nella quarta, verrà deposta - secondo il comunicato di Palazzo Roderio - una corona di alloro non presso le due lapidi in facciata che ricordano i Martiri della Resistenza ma ai piedi "del monumento di Piazza Matteotti" (che in realta' celebra i Caduti della prima guerra mondiale). Anche qui il 25 aprile che ci azzecca?

Solo l'ultimo degli eventi programmati - una videoconferenza con gli studenti organizzata da ANPI e Comitato Provinciale per la Resistenza - ha una qualche attinenza con l'Anniversario della Liberazione, ma si terrà il 23 aprile...

Insomma, per il 25 aprile, lockdown totale. Nulla neanche di simbolico o di virtuale.



