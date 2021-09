Bufano (Pd): "I meloniani si sono rimessi a minacciare il Festival della Mente"

Sarzana - Val di Magra - "Ecco. Ci risiamo. La brigata degli arditi meloniani si è rimessa all'ovra. Aveva cominciato tre anni fa il presidente Rampi. Appena finalmente soggiogata la 'città perduta di Sarzana', aveva minacciato di chiudere il Festival della Mente.

Aveva ascoltato la 'lectio magistralis' di Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, ambasciatore di pace e di accoglienza riconosciuto come tale in tutto il mondo e - considerandolo un pericoloso bolscevico sbrindellatore degli italici confini - aveva lanciato il suo minaccioso anatema. Ora sovversivi basta, oppure il Festival si chiude!

Oggi, dopo tre anni, è la volta di Davide Parodi, segretario provinciale di Fratelli d'Italia a minacciare addirittura un disimpegno del suo partito dalla maggioranza che governa Sarzana: "valuteremo caso per caso" ha scritto "se continuare a sostenere Giunte che finanziano chi nega, sminuisce o giustifica il martirio e la persecuzione di decine di migliaia di Italiani".

Ma perché, cosa è accaduto?

Tutti sanno che l'ospite più tradizionale e di successo del Festival della Mente è il prof. Alessandro Barbero, brillante e straordinario divulgatore della storia di ogni tempo nei numerosi best sellers che ha scritto ed in decine di programmi televisivi di successo.

Ebbene il prof. Barbero, giorni fa, nel corso di un'intervista resa ad un quotidiano, ha sostenuto che le foibe titine hanno rappresentato un orrendo ed esecrabile fenomeno, da ricordare contestualizzandolo (come ha precisato in un successivo intervento) ma che la loro memoria non deve diventare il pretesto per "falsificare la storia, alimentando l’idea che nella seconda guerra mondiale non si combattesse uno scontro fra la civiltà e la barbarie, in cui le Nazioni Unite e tutti quelli che stavano con loro (ad esempio i partigiani titini, per quanto poco ci possano piacere!) stavano dalla parte giusta e i loro avversari, per quanto in buona fede, stavano dalla parte sbagliata; ma che siccome tutti, da una parte e dall’altra, hanno commesso violenze ingiustificate, eccidi e orrori, allora i due schieramenti si equivarrebbero e oggi sarebbe legittimo dichiararsi sentimentalmente legati all’una o all’altra parte senza che questo debba destare scandalo".

E Barbero aveva spiegato: "Di fatti del genere se ne sono verificati, continuamente, da entrambe le parti (anche se le atrocità più vaste e più sistematiche, anzi programmatiche, le hanno compiute i nazisti, questo non dimentichiamolo). Dunque scegliere una specifica atrocità (le foibe) per dichiarare che quella, e non altre, va ricordata e insegnata ai giovani è una scelta politica, e falsifica la realtà in quanto isola una vicenda dal suo contesto (...). Se io decido che quei morti debbono essere ricordati in modo speciale, diversamente, ad esempio, dagli alpini mandati a morire in Russia, dai civili delle città bombardate, dalle vittime degli eccidi nazifascisti – che non hanno un giorno specifico dedicato al loro ricordo (il 25 Aprile è un’altra cosa) - il messaggio, inevitabilmente, è che di quella guerra ciò che merita di essere ricordato non è che l’Italia fascista era dalla parte del torto, era alleata col regime che ha creato le camere a gas, e aveva invaso e occupato la Jugoslavia e compiuto atrocità sul suo territorio: tutto questo non vale la pena di ricordarlo. Invece le atrocità di cui gli italiani sono stati le vittime, quelle sì, e solo quelle, vanno ricordate. E questa è appunto la falsificazione della storia...".

Una riflessione - quella del prof. Barbero - espressa con termini misurati, argomentando la propria opinione, discutibile come qualunque opinione.

Ebbene, sono bastate quelle poche, pacate, autorevoli parole ad indurre il leader locale di Fratelli d'Italia a prospettare alla Sindaca Ponzanelli e al resto del Centrodestra sarzanese di privarli dell'appoggio politico di Fd'I se opinioni del genere di quella di Barbero dovessero ancora venire espresse in manifestazioni organizzate dal Comune...

Ma non c'è da meravigliarsi. È la stessa logica in base alla quale i 'fratelli separati' di Casa Pound avevano la pretesa- riguardo ai Fatti del 21 - di vedere ricordati secondo un'ottica paritaria, ed anzi addirittura ribaltando la barbarie degli aggressori con l'innocenza degli aggrediti.

Ci attendiamo dalla Sindaca Ponzanelli e dal resto del Centrodestra sarzanese un risposta ferma ed inequivoca dinanzi a questa ennesima manifestazione di intollerante 'censura' da parte di chi concorre indisturbato al governo della città".



Paolo Bufano, Partito Democratico