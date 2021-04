Bossolo nella posta di Casini, Rampi: "Massimo impegno per tutelare i consiglieri"

Sarzana - Val di Magra - "Una minaccia ad un consigliere comunale è una minaccia all’intero Consiglio Comunale ed alla intera comunità cittadina". E' quanto scrive in una nota il presidente dell'assemblea cittadina di Sarzana Carlo Rampi, aggiungendo: "L’atto intimidatorio nei confronti della Consigliera Beatrice Casini (qui) impone una ferma condanna da parte di tutte le istituzioni cittadine e, prima fra tutte, dell’assemblea elettiva cittadina. Non solo solidarietà alla Consigliera Casini per la vile intimidazione subita, ma massimo impegno per tutelare la libertà e serenità dei consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni. La Presidenza del Consiglio - si legge ancora - si confronterà con la conferenza dei Capigruppo su iniziative da assumere in tal senso. Fin d’ora un accorato appello alla Polizia Giudiziaria ed alla Magistratura perché venga profuso ogni sforzo per chiarire la inquietante vicenda ed individuarne i responsabili".