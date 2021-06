Biodigestore, sospesa l’audizione di Recos. Ratti: “Il lavoro della commissione prosegue”

Sarzana - Val di Magra - “È stata sospesa l’audizione dei dirigenti di Recos nella Commissione speciale ambiente del Comune di Santo Stefano, convocata per discutere del progetto del nuovo biodigestore. Vista l’impugnativa presentata dal Comune al Tar della Liguria del provvedimento autorizzativo PAUR del progetto, Recos ha comunicato che dovrà attendere lo sviluppo della vicenda giudiziaria amministrativa, specificando che il nuovo contenzioso impone alla società di dover intervenire nelle sedi giudiziarie proprie”.

Lo rende noto il presidente della Commissione Silvio Ratti (Lega), che aggiunge: “Tengo comunque a ringraziare i dirigenti di Recos per l’iniziale disponibilità, perché sarebbe stato il primo incontro tra la società e i consiglieri comunali. Sono certo, come del resto ha sottolineato la stessa Recos, che si potrà riprendere un positivo confronto non appena le condizioni giuridiche lo consentiranno. Intanto la Commissione speciale ambiente continuerà a lavorare: il prossimo incontro riguarderà la Ceramica Vaccari e l’ex cava della Brina”.