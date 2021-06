Biodigestore, la Commissione speciale ambiente di Santo Stefano ascolta Sommovigo e Grondacci

Sarzana - Val di Magra - Martedì 8 giugno alle 15, in modalità videoconferenza, si svolgerà una seduta della Commissione speciale ambiente del Comune di Santo Stefano di Magra, costituita per occuparsi di importanti tematiche ambientali che interessano il territorio comunale di Santo Stefano: il progetto del nuovo biodigestore, le terre e le coperture in amianto dell’ex Ceramica Vaccari, la riambientalizzazione della cava della Brina, la raccolta differenziata, le fognature e i rumori della stazione ferroviaria.



Nella seduta di martedì la Commissione, presieduta dal consigliere comunale Silvio Ratti (Lega), ascolterà l’avvocato Piera Sommovigo e il dottor Marco Grondacci per valutare lo svolgimento e la conclusione delle procedure inerenti il progetto del nuovo biodigestore di Saliceti.



La seduta potrà essere seguita a questo indirizzo: https://global.gotomeeting.com/join/830271933.