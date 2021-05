Biodigestore, Ponzanelli: "Commissione Ambiente fuori tempo massimo e inutile"

Sarzana - Val di Magra - "Nel rispetto delle istituzioni, credo che l’ultima proposta, lanciata prima della chiusura dell’ultimo consiglio provinciale, di una commissione che tratti il progetto del biodigestore sia inutile e fuorviante. La commissione in sé non ha valenza tecnica né politica. In primo luogo, tecnicamente il progetto è stato già approvato a livello regionale, e ancor prima ha riscontrato parere positivo dalla Conferenza dei servizi. Ricordando che il “mantra” ha sempre “recitato” l’impossibilità di discutere e votare l’intera pratica del biodigestore, a partire dalla famosa riunione del Consiglio provinciale del 2018. Quindi non farebbe altro che ribadire quello che già sappiamo". Lo afferma Francesco Ponzanelli, capogruppo in Provincia del gruppo "La Spezia popolare".



"Il tema del biodigestore - prosegue Ponzanelli - è stato calendarizzato e discusso, ma non votato, nell’ultimo consiglio provinciale. Tecnicamente, e politicamente, è un fatto senza precedenti. Il gruppo “Spezia Popolare” vuole ripartire dalla votazione negata e ristabilire l’ordine dei lavori".