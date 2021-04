Biodigestore, Articolo uno: "E' caduto il velo dell'ipocrisia da parte di Toti"

Sarzana - Val di Magra - "Articolo Uno della Spezia esprime la propria contrarietà alla firma apposta dalla Regione Liguria sull’opera dell’impianto biodigestore nella zona di Saliceti prevedendo un nuovo impianto per i rifiuti che è molto sovradimensionato rispetto ai rifiuti organici del nostro territorio. Di fatto, nonostante le obiezioni dei Comuni e contro i cittadini spezzini si tenta di imporre una scelta sbagliata e pericolosa. Quello della firma è l’atto che fa cadere il velo dell’ipocrisia da parte dello schieramento politico che risponde al presidente Toti, dimostrando come l’ambiente, la salute e l’opinione dei cittadini non siano degni di considerazione. Non c’è mai stato un confronto con la popolazione locale dove sorgerà l’impianto. La distanza dalle falde acquifere che riforniscono più di 200.000 persone (considerando anche parte della provincia di Massa-Carrara) è inferiore alle normative europee per garantire la sicurezza delle stesse da eventuali incidenti e/ o infiltrazioni che l’impianto potrebbe determinare. L'acqua è un bene troppo prezioso per potersi permettere di metterlo a rischio in nome degli affari di pochi. Il trasporto, che avverrà su gomma, aumenterà il traffico in una zona già in grande sofferenza. Ci allineiamo e sosteniamo con forza la sfida legale che i comuni di Arcola, Santo Stefano e Vezzano , insieme ai loro cittadini, stanno affrontando e affronteranno sulla base dei vizi che sono stati ravvisati dalle sentenze. Chiediamo al presidente della provincia Peracchini di esprimere un’opinione sul tema e smettere di fare orecchie da mercante su una questione così delicata dal punto di vista della salute e dell'ambiente".





Il coordinamento provinciale di Articolo Uno La Spezia