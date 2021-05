Bernava all'opposizione: "Attività di spazzamento ben regolamentate da tempo"

Sarzana - Val di Magra - "Ormai non sorprende più questo modus operandi della minoranza: persistere nel diffondere dati non veri per sminuire il lavoro fatto dalla maggioranza e da tutti gli addetti ai lavori. Sebbene questo atteggiamento lasci basiti, perché proviene da chi siede in un consiglio comunale". Inizia così la replica dell'assessore amegliese Andrea Bernava alle affermazioni degli esponenti di "Insieme per Ameglia" (QUI).

"La richiesta del consigliere di minoranza è datata 16 aprile - spiega Bernava - il capo area del Comune ha risposto il giorno stesso per e-mail ed il 20 aprile è stato inviato quanto richiesto. Si tratta della delibera di giunta e della delibera del consiglio comunale, entrambe di marzo 2015, dove si approva l'addendum al contratto del 2009 per servizi di spazzamento in generale. E qui emerge un curioso particolare: la consigliera di minoranza Fontana era presente in quella seduta di consiglio comunale e ha votato la delibera. A questo punto non so proprio cosa pensare; sarà stata una dimenticanza, una disattenzione oppure tutto fatto di proposito? Quindi, per concludere, ribadisco che le attività di spazzamento sono ben regolamentate e da tempo in successione con quanto fatto dalla giunta Giampedrone, che aveva già spostato questi servizi da Ameglia Servizi Turistici ad Acam, facendo inoltre assumere buona parte degli stessi addetti in Acam. Sul nostro territorio, oltre all’impiego della spazzatrice una volta a settimana, operano 2 dipendenti Acam (di cui uno part-time) e 6 di Maris (di cui 5 part-time). Si occupano di spazzamento e servizi ambientali in generale. Maris, ad oggi, lavora sul nostro territorio come terzista per conto di Acam. Il servizio di pulizia è attivo su tutte le aree pubbliche e su tutte le frazioni: marciapiedi, strade, scalinate, aree di sosta ecc ecc. Cadenza e localizzazione degli interventi vengono concordate dagli uffici tecnici del Comune e di Acam Ambiente in base alle esigenze del territorio dettate dalla stagione in cui si opera e ad eventuali criticità. Ai consiglieri di minoranza appena possibile arriveranno sia dettagli operativi sia risposta alla relativa interrogazione".