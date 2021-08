Asilo nido Prati di Vezzano, Calanchi: "Per amministrazione è solo entrata da massimizzare"

Sarzana - Val di Magra - Cinzia Calanchi, esponente della lista Alternativa per Vezzano, recentemente dimessasi da consigliere comunale per lasciare spazio anche ad altri esponenti del gruppo, interviene sulla vicenda del nido di via Aldo Moro ai Prati. “L'amministrazione comunale di Vezzano Ligure – scrive - continua dimostrare di essere incapace di gestire i problemi e dare risposte ai cittadini. Già dal 9 di agosto avevo denunciato che la gara per affidare i locali di proprietà comunale, destinati ad attività di asilo nido, era stata svolta in ritardo, con apparente sottovalutazione di eventuali problematiche, senza alcun legame tra concessione e retta a carico dei cittadini. Il tutto rischiava di trasformarsi, oltre in un aggravio economico per l’utenza, nell’impossibilità di aprire la struttura, come è sempre avvenuto in tutti questi anni, il 1° settembre, lasciando 14 madri senza sapere a chi affidare i propri bambini, visto che le iscrizioni ai nidi si effettuano nel mese di maggio e quindi la maggior parte delle strutture oggi sono al completo. L’amministrazione ha voluto rispondere alle mie rimostranze affermando che il ritardo era dovuto al fatto che la ditta aggiudicatrice non aveva adempiuto ad aspetti di natura formale e di conseguenza l’amministrazione ha dovuto dichiarare l’impresa decaduta dall’assegnazione. Io credo che un’amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini dovrebbe considerare il percorso burocratico di una pratica di questa natura, dove tra un passaggio ed i successivi occorrono 30 giorni, dove i passaggi per arrivare alla conclusione della pratica sono molteplici, e dovrebbe calcolare la possibilità di un intoppo: la verità è che per questa amministrazione il nido di via Aldo Moro è considerato solo un’entrata economica da massimizzare con una gara al rialzo, non la surroga ad un servizio che l’amministrazione comunale dovrebbe dare alle madri lavoratrici e che si guarda bene da gestire, continuando a ripetere che, sempre l'amministrazione comunale, non gestisce il nido come se questo la legittimasse ad interessarsi unicamente di quanto ricaverà per l’affitto dei locali senza prendere coscienza che spesso è la mancanza di strutture come i nidi che impediscono alle donne di lavorare”.



"Il fatto che il nido non sia comunale ma la gestione venga affidata a privati – prosegue Calanchi - non è cosa di cui vantarsi, ma una carenza che dovrebbe vedere l’amministrazione impegnata a tutelare i cittadini utenti, sia per quanto riguarda la regolarità del servizio sia per quanto riguarda l’importo della retta. Ora apprendo che la ditta, inizialmente aggiudicataria e poi decaduta, ha avviato ricorso al Tar e che in seguito a questo ricorso l’amministrazione comunale smentisce sé stessa e le riassegna i locali. È quindi palese chiedersi: se le ragioni dell’impresa erano giuste perché l’amministrazione comunale l’ha dichiarata decaduta, perdendo in questo modo due mesi di tempo? L’amministrazione comunale, al momento della riassegnazione, ha ammesso di avere sbagliato quando ha dichiarato decaduta l’impresa che si era aggiudicato la gara? Se invece le ragioni giuridiche che hanno portato l’amministrazione a dichiarare la decadenza erano e sono valide, come continua a ripetere il sindaco sulla stampa, in base a quale normativa è stata riassegnata la concessione? Siamo in presenza della solita amministrazione forte con i deboli e debole con i forti se dopo aver dichiarato la regolarità degli atti amministrativi basta un ricorso al Tar per spaventarla e fare smentire sé stessa? Io credo che le madri, tutti i cittadini debbano chiedere di avere risposte. Non possiamo continuare ad essere amministrati da chi considera i cittadini solo dei 'bancomat', salvo poi retrocedere se il cittadino reclama i propri diritti in tribunale. Ad oggi i genitori interessati alla vicenda sono ancora senza alcuna notizia da parte del Comune di Vezzano Ligure”.