Articolo uno: "A sostegno della sindaca Sisti con il nostro candidato Monticelli"

Sarzana - Val di Magra - "Articolo uno ha sempre lavorato, a tutti i livelli possibili, per un'alleanza progressista che vada dal Partito democratico ai Cinque stelle, includendo tutte le forze che si riconoscono nell'ideologia del centrosinistra. Sostenere Paola Sisti e partecipare attivamente nella sua lista è un passo naturale, intrapreso con convinzione e dedizione da Articolo uno". Lo si legge nella nota diramata dal Coordinamento provinciale della forza politica. "Ringraziamo Carlo Monticelli, nostro rappresentante nella lista 'Santo Stefano Bene Comune', e vi invitiamo all'inaugurazione del point elettorale che avverrà Domenica 5 settembre alle ore 17.00 in via Cisa sud 393 (loc. Madonnetta) per conoscere tutta la squadra che propone un programma volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini santostefanesi", concludono dal Coordinamento provinciale di Articolo uno.