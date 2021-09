Articolo Uno a sostegno di Monticelli: una cena d'appoggio

Sarzana - Val di Magra - Cena di sottoscrizione con Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno. L'11 settembre dalle 19,30 presso il ristorante "Ristoro nell'aia" a Santo Stefano di Magra. Nel corso della serata, ci sarà la presentazione del candidato nella lista civica unitaria del centrosinistra, Carlo Monticelli. La lista fatta con Articolo Uno, Pd, Le Ali, Rifondazione comunista ed esponenti della società attiva santostefanese sostiene la candidata Paola Sisti. Monticelli, per molti anni vigile urbano e da ultimo comandante della polizia locale, è un militante, fin dalla costituzione del partito, di Articolo Uno. "Carlo rappresenta bene la nostra comunità, proprio per il lavoro svolto ne è un profondo conoscitore, è stimato e apprezzato dai nostri concittadini e per questo pensiamo che possa portare un valido contributo alla coalizione su molti temi" - si legge nella nota. Per info sulla cena tel al 349.6229593 entro venerdì 10 alle 12 .