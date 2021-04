Articolo Uno: "C'è un luogo più idoneo della Casa della Salute per ospitare Neuropsichiatria?"

Sarzana - Val di Magra - "Si chiama Casa della Salute, quindi era una sede giusta anche per i vaccini. Stava funzionando bene, anche grazie ai volontari e al loro prezioso contributo, in più per i sarzanesi era facilmente raggiungibile anche a piedi. Ora siamo venuti a conoscenza che quella sede, così efficiente e funzionale ai bisogni dei cittadini anziani, chiuderà per fare spazio a Neuropsichiatra Infantile". Così il Coordinamento provinciale di Articolo Uno che aggiunge: "È vero che è stato predisposto un nuovo Hub, nel nuovo ospedale e ne siamo lieti e, sia chiaro la Neuropsichiatra è un servizio certamente necessario, anzi indispensabile: ma siamo certi che quella sia la sede più adeguata? Gli operatori denunciano che gli ascensori, forse ormai datati, spesso non funzionano. Ci domandiamo, è il caso di spendere risorse per un servizio fondamentale che a differenza del punto vaccini dovrà stare lì in pianta stabile? Forse esistono altre soluzioni reperibili all’ospedale San Bartolomeo? Ad esempio, con meno spese e con meno rischi da barriera architettonica non sarebbe stato meglio optare per l’ex fisiatria dove aveva sede il Don Gnocchi? I pazienti neuropsichiatrici spesso hanno anche problemi nella deambulazione. Chiediamo che questa ricerca venga fatta, lasciando così in funzione se possibile anche lo spazio vaccini che va incrementato e non trasferito o ridotto. Confidiamo che l’Asl verifichi e risponda".