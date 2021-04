Area cani, slitta il voto sul regolamento

Sarzana - Val di Magra - Rinviati al prossimo consiglio comunale, su proposta del sindaco Paola Sisti, le pratiche inerenti l'aggiornamento del Piano comunale delle telecomunicazioni e l'approvazione del regolamento per l'accesso all'area sgambamento cani, realizzata in questi mesi alla Madonnetta e in attesa di entrare in funzione. Lo slittamento stato proposto dalla prima cittadina, e accolto dal consiglio di Santo Stefano, per un intoppo che ha riguardato la Commissione territorio (competente per le due pratiche), intoppo che ha visto le consigliere Lazzoni e Messora non ricevere la documentazione. Che non era stata visionata nemmeno dal presidente di Commissione, Stelitano, il quale ha spiegato di aver segnato la commissione per un giorno sbagliato: “Non ho problema, nel caso, a dare le dimissioni dalla presidenza. Avendo segnato un giorno sbagliato, non ho visionato le pratiche, che guardo sempre il giorno prima di riunire la commissione, né ho verificato che tutti i consiglieri ne avessero disponibilità. La responsabilità ultima, in qualità di presidente, è mia”, ha affermato Stelitano, che ha votato favorevolmente al rinvio, come anche la sindaca Sisti, l'assessore Alberghi, i consiglieri Lazzoni, Ratti e Zangani.



Astenuta la consigliera Messora: “Mi sono mancati passaggi importanti per l'espletamento delle mie funzioni, ma mi astengo: decide il consiglio”, ha detto. Astensione anche per il vice sindaco Capetta: “Da un lato – ha osservato – c'è la necessità di tutelare ogni singolo consigliere comunale perché svolga il giusto approfondimento. Dall'altro c'è il fatto che, nel caso specifico, per quando il calendario sia esiguo, penso che la commissione potesse essere recuperata”. Voto contrario al rinvio da parte dei consiglieri Battistini, Monticelli e Ponzanelli. Quest'ultimo, capogruppo popolare, si è così rammaricato: “La commissione era già iniziata, il comandante aveva spiegato l'indirizzo. Mi dispiace che si possa sempre usare un grimaldello. Mi sembra una questione speciosa... ci sono pratiche che ormai vanno avanti da mesi e mesi”.



In merito, si segnala una nota diffusa dal gruppo 'Insieme per voltare pagina' nelle ore successive al consiglio. “Apprezziamo l’impegno speso dall’amministrazione comunale nell’avere traguardato l’obiettivo di istituire un’area attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei nostri amici pelosetti, oramai di prossima apertura nel parco della Madonnetta – si legge -. Sono passati diversi anni dalla condivisione unanime in consiglio comunale dell’invito formalizzato attraverso la presentazione di un ordine del giorno a firma dei consiglieri Lazzoni e Zangani nel gennaio 2017, ma ciò che importa è che sia stato raggiunto il risultato finale. Nel prossimo consiglio avremo occasione di votare la regolamentazione predisposta dagli uffici del Comando di Polizia municipale, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto, ed auspichiamo che il contributo che abbiamo apportato mediante la presentazione di alcuni emendamenti venga apprezzato dai colleghi consiglieri con voto altrettanto unanime. Riteniamo, infatti, che sia opportuno l’inserimento di alcune regole, quali il numero massimo di cani presenti contemporaneamente ed adeguata copertura vaccinale, al fine di garantire una migliore fruibilità dell’area nel rispetto del benessere dei cani e di una civile convivenza da parte di tutti i potenziali utenti”.